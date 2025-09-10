information fournie par Reuters • 10/09/2025 à 15:09

Bending Spoons rachète la plateforme vidéo Vimeo pour 1,38 milliard de dollars

(Ajout de détails aux paragraphes 2 et 3)

Le conglomérat technologique Bending Spoons va racheter la plateforme d'hébergement de vidéos Vimeo

VMEO.O pour environ 1,38 milliard de dollars en espèces et la privatiser, ont annoncé les deux entreprises mercredi.

Les actionnaires de Vimeo recevront 7,85 dollars en espèces pour chaque action qu'ils détiennent, selon le communiqué.

Bending Spoons prévoit d'étendre les produits de Vimeo aux outils en libre-service, à la diffusion over-the-top (OTT) via Vimeo Streaming et aux offres destinées aux entreprises, a déclaré le PDG de Vimeo, Philip Moyer.