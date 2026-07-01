Bending Spoons, propriétaire de Vimeo, devrait ouvrir en hausse de 14 % par rapport à son prix d'introduction lors de ses débuts au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'indications au paragraphe 2, commentaire d'un investisseur du secteur technologique aux paragraphes 11 et 12) par Arasu Kannagi Basil et Elvira Pollina

Bending Spoons BSP.O s'apprête à faire son entrée sur le marché américain plus tard dans la journée de mercredi, après que la société technologique italienne a fixé le prix de son introduction en bourse au-dessus de la fourchette prévue, afin de lever 1,68 milliard de dollars .

Son titre devrait s’ouvrir à 33 dollars, ce qui conférerait à l’entreprise milanaise une valorisation potentielle d’environ 21 milliards de dollars.

Cette introduction en bourse permettra de tester l’intérêt des investisseurs pour les entreprises de logiciels, alors que le secteur a été durement touché en début d’annéepar les craintes que l’IA ne vienne bouleverser les modèles économiques établis.

Les entreprises de logiciels ont été largement absentes du marché américain des introductions en bourse en 2026, alors même qu’un flux constant de transactions importantes et l’introduction en bourse phare de SpaceX SPCX.O ont propulsé les recettes du deuxième trimestre au-delà du seuil record de 100 milliards de dollars.

“Ce sera sans aucun doute un indicateur important pour le secteur des logiciels, mais cela pourrait simplement s’expliquer par la rareté des opérations dans ce domaine”, a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un prestataire spécialisé dans la recherche sur les introductions en bourse et les ETF.

“Bending Spoons présente un profil très différent de celui de la plupart des introductions en bourse de sociétés de logiciels actuellement en préparation. ”

Son modèle économique, un hybride entre le capital-investissement et une entreprise technologique , consiste à racheter et à restructurer des entreprises numériques en réduisant les effectifs et en modernisant les technologies.

Parmi les acquisitionsréalisées par la société depuis 2025 figurent la plateforme vidéo Vimeo , la marque Internet AOL et la place de marché de billetterie Eventbrite .

Bending Spoons et les actionnaires vendeurs ont cédé 58 millions d’actions à 29 dollars, soit un prix supérieur à la fourchette initialement annoncée de 26 à 28 dollars.

L'opération a suscité une forte demande tant de la part des investisseurs existants que des nouveaux investisseurs, renforçant ainsi l'optimisme concernant le marché américain des introductions en bourse, a déclaré un banquier de l'un des chefs de file, qui a souhaité rester anonyme.

ACQUÉREUR EN SÉRIE

Bending Spoons, dont le nom s’inspire d’une scène du film de science-fiction “Matrix”, est renée de ses cendres après l’échec de l’application de journal intime Evertale en 2013.

Les 40 000 dollars restants après la liquidation d’Evertale ont été utilisés par le directeur général Luca Ferrari et les cofondateurs pour lancer Bending Spoons. L’entreprise est depuis devenue l’une des sociétés technologiques les plus en vue d’Europe.

“Bending Spoons n’est pas vraiment une holding de logiciels. C’est un pari de capital-risque à forte conviction qui se présente sous les traits d’une holding. Ils ont prouvé qu’ils étaient capables de mener à bien des redressements d’entreprises brutaux et ultra-rapides avec une efficacité technique stupéfiante”, a déclaré Tim Schumacher, fondateur de la société technologique saas.group, qui acquiert et développe des entreprises SaaS dirigées par leurs fondateurs.

“Le véritable test consiste à savoir si une usine logicielle impersonnelle, alimentée par l’endettement, peut survivre à un cycle économique complet – et pas seulement à quelques années fastes profitant d’un contexte macroéconomique favorable.”

Bending Spoons s’est développée grâce à plus de 50 acquisitions, et d’autres devraient suivre. Selon ses documents réglementaires, elle a identifié plus de 1 000 cibles d’acquisition potentielles .

Contrairement aux fonds de capital-investissement, Bending Spoons ne revend pas les entreprises acquises.

“C’est une histoire intéressante, et ils ont su créer un récit cohérent autour de la détention de plus de 50 entreprises. L’argument de vente “résoudre les problèmes grâce à l’IA” est logique en théorie, même si nous aurions aimé voir un historique plus long”, a déclaré M. Kennedy.