Benchmark relève l'objectif de prix de Teck Resources en raison de la hausse des prix des sous-produits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Benchmark relève son objectif de prix pour les actions cotées en bourse aux États-Unis du mineur canadien Teck Resources TECKb.TO TECK.N .

** La maison de courtage augmente le prix cible de 48 $ à 67 $, ce qui représente une hausse de 12,7 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Les prévisions pour 2026 supposent que les prix des sous-produits seront inférieurs à ceux de 2025, de sorte que si les prix demeurent plus élevés, les coûts unitaires diminueront

** ajoute que la fusion Anglo-Teck créera une forte valeur ajoutée

** En 2025, les actions de TECK ont augmenté de 18 %