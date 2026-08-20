Benchmark lance une couverture sur SiTime avec une recommandation "acheter", qualifiant l'entreprise de « perturbateur » du marché de la synchronisation ; le titre progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 août - ** L'action de SiTime ( SITM.O ), fabricant de puces de synchronisation de précision, progresse de 1,3 % à 626,76 dollars ** La société de courtage Benchmark attribue à SITM la recommandation "acheter", avec un objectif de cours de 850 dollars, car elle considère l’entreprise comme un acteur disruptif sur le marché de la synchronisation, remettant en cause la technologie au quartz, vieille de plusieurs décennies
** La société estime que l’acquisition de l’activité « Timing » de Renesas pourrait constituer le complément idéal à ses produits ** Elle estime que la synchronisation de précision est fondamentale pour le calcul IA et l’infrastructure réseau, car elle pourrait représenter environ 70 % des ventes prévues pour l’exercice 2026 dans les secteurs des communications, des entreprises et des centres de données
** Dix sociétés de courtage couvrant le titre lui attribuent la recommandation "acheter" ou supérieure; le cours-cible médian est de 850 $ – données compilées par LSEG
** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, le titre a progressé de 75,5 % depuis le début de l’année
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