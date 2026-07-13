Benchmark lance la couverture de Walt Disney avec une note « surperformance »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 juillet - ** Benchmark lance la couverture de Walt Disney

DIS.N avec une recommandation « surperformer » et un objectif de cours fixé à 115 dollars

** L'action de la société de divertissement affiche une légère hausse à 95,67 dollars en pré-ouverture

** La société de courtage considère l’entreprise comme l’une des plateformes d’engagement des consommateurs les plus puissantes au monde, dotée d’un patrimoine intellectuel mondialement reconnu pouvant être monétisé de manière récurrente dans les domaines du streaming, du sport, des parcs d’attractions, des croisières, des produits de consommation, des jeux vidéo, de la publicité et des sorties en salles

** “Alors que la télévision linéaire reste sous pression et que les résultats au box-office restent volatils, nous pensons que la valeur à long terme de Disney est de plus en plus liée à sa capacité à renforcer l’engagement et à monétiser les consommateurs au sein d’un écosystème physique et numérique plus large”, déclare Benchmark

** 32 analystes attribuent en moyenne la recommandation “acheter” au titre; le cours-cible médian est de 131,5 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait reculé d’environ 16% depuis le début de l’année