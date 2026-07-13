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Benchmark lance la couverture de Walt Disney avec une note « surperformance »
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 12:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 juillet - ** Benchmark lance la couverture de Walt Disney

DIS.N avec une recommandation « surperformer » et un objectif de cours fixé à 115 dollars

** L'action de la société de divertissement affiche une légère hausse à 95,67 dollars en pré-ouverture

** La société de courtage considère l’entreprise comme l’une des plateformes d’engagement des consommateurs les plus puissantes au monde, dotée d’un patrimoine intellectuel mondialement reconnu pouvant être monétisé de manière récurrente dans les domaines du streaming, du sport, des parcs d’attractions, des croisières, des produits de consommation, des jeux vidéo, de la publicité et des sorties en salles

** “Alors que la télévision linéaire reste sous pression et que les résultats au box-office restent volatils, nous pensons que la valeur à long terme de Disney est de plus en plus liée à sa capacité à renforcer l’engagement et à monétiser les consommateurs au sein d’un écosystème physique et numérique plus large”, déclare Benchmark

** 32 analystes attribuent en moyenne la recommandation “acheter” au titre; le cours-cible médian est de 131,5 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait reculé d’environ 16% depuis le début de l’année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/07/2026 à 12:27:37.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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