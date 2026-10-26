Ben & Jerry's envisagerait un accord avec un dirigeant de KKR pour séparer la marque de glaces de son propriétaire, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les fondateurs de Ben & Jerry's étudient la possibilité de conclure un accord avec un dirigeant de KKR KKR.N afin de racheter leur marque à son propriétaire actuel, a rapporté lundi le Wall Street Journal.
La marque de glaces appartient à Magnum MICCT.AS , une filiale d'Unilever ULVR.L .
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