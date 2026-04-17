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Belron (Carglass) viserait une IPO à Amsterdam sur une valorisation de plus de 30 milliards d'euros
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 08:21

Belron, filiale de d'Ieteren et spécialiste du vitrage automobile connu notamment pour les marques Carglass, Autoglass et Safelite, préparerait une introduction en Bourse à Amsterdam sur la base d'une valorisation de plus de 30 milliards d'euros, rapporte le Financial Times.


Selon le journal, les actionnaires du groupe, dont D'Ieteren et Clayton Dubilier & Rice, ont privilégié Amsterdam, même si une cotation à New York avait aussi été envisagée. Aucune décision définitive n'aurait toutefois été arrêtée à ce stade et l'opération pourrait ne pas intervenir avant l'an prochain.

Le Financial Times indique que Belron pourrait être valorisé entre 30 et 40 milliards d'euros. Une telle opération figurerait parmi les plus grosses introductions en Bourse européennes de ces dernières années.

En 2025, le bénéfice opérationnel annuel de Belron a progressé de 10% à 1,26 milliard d'euros, selon les derniers résultats de D'Ieteren. Belron, D'Ieteren et CD&R ont refusé de commenter, ajoute le FT.

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1 commentaire

  • 08:34

    Il va falloir reguler tres rapidement ce genre d entreprise, car ce sont nos assurances, donc nous tous, qui payont pour enrichir ces messieurs.

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