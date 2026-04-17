Belron (Carglass) viserait une IPO à Amsterdam sur une valorisation de plus de 30 milliards d'euros
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 08:21
Selon le journal, les actionnaires du groupe, dont D'Ieteren et Clayton Dubilier & Rice, ont privilégié Amsterdam, même si une cotation à New York avait aussi été envisagée. Aucune décision définitive n'aurait toutefois été arrêtée à ce stade et l'opération pourrait ne pas intervenir avant l'an prochain.
Le Financial Times indique que Belron pourrait être valorisé entre 30 et 40 milliards d'euros. Une telle opération figurerait parmi les plus grosses introductions en Bourse européennes de ces dernières années.
En 2025, le bénéfice opérationnel annuel de Belron a progressé de 10% à 1,26 milliard d'euros, selon les derniers résultats de D'Ieteren. Belron, D'Ieteren et CD&R ont refusé de commenter, ajoute le FT.
Valeurs associées
|182,6000 EUR
|Euronext Bruxelles
|+0,66%
A lire aussi
-
L'investisseur technologique néerlandais Prosus a annoncé vendredi avoir conclu un accord pour céder une participation de 4,5% dans la société allemande Delivery Hero à Uber pour environ 270 millions d'euros. Prosus vend 13,6 millions d'actions de Delivery ... Lire la suite
-
Plus des trois quarts des pays européens ont recours à des services de cloud (informatique à distance) américains pour des fonctions essentielles à leur sécurité nationale, alerte un rapport publié vendredi, pointant les risques que fait peser cette dépendance ... Lire la suite
-
Des habitants du sud du Liban et de la banlieue sud de Beyrouth reviennent vendredi dans leurs foyers dévastés par la guerre entre Israël et le Hezbollah pro-iranien, après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu de dix jours annoncé par le président américain Donald ... Lire la suite
-
Lundi 13 avril CAC 40 : -0,29% à 8.235,98 points et 3,8 milliards d'euros échangés La séance La Bourse de Paris a démarré la semaine en baisse, minée par la perspective d'un blocus du détroit d'Ormuz promis par l'administration américaine, et en attendant les premiers ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer