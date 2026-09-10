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Belron (Carglass) se rapprocherait d'une introduction en Bourse
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 09:26
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Le numéro un mondial de la réparation de pare-brise étudie une cotation qui pourrait devenir l'une des plus importantes introductions en Bourse européennes depuis des années, selon le Financial Times. Amsterdam tient la corde, alors que les actionnaires minoritaires cherchent une porte de sortie et que les résultats du groupe progressent fortement.

D'Ieteren, propriétaire de 50,3% de Belron, a confirmé étudier plusieurs options pour les participations de ses actionnaires minoritaires, dont une introduction en Bourse. Le groupe, qui possède notamment Carglass, Autoglass et Safelite, pourrait être valorisé à plus de 30 milliards d'euros. Le FT avait déjà fait part de la nouvelle en avril dernier, en évoquant 30 à 40 milliards d'euros de valorisation.

Amsterdam aurait été retenue comme place de cotation privilégiée, au détriment de New York, selon une source obtenue par le journal britannique. Aucune décision définitive n'a toutefois été prise sur le calendrier ou les modalités de l'opération, mais Belron aurait prévu d'inviter des banques à présenter leur candidature pour piloter l'introduction en Bourse dès la semaine prochaine.

L'opération pourrait être la plus importante en Europe depuis la levée de 3,3 milliards d'euros du groupe tchèque CSG, valorisé 25 milliards d'euros en janvier.

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