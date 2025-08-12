Bellway vise une poursuite de la croissance du volume de vente sur l'exercice 2026

(AOF) - Le constructeur britannique de maisons Bellway a annoncé que son chiffre d’affaires du secteur Logement a progressé de 17%, à 2,76 milliards de livres sterling (3,19 milliards d’euros), au cours de l’exercice 2025 clos le 31 juillet. Parallèlement, sur cet exercice, la marge d’exploitation sous-jacente devrait s’approcher des 11%, contre 10% au cours de l’exercice 2024. En outre, le nombre de logements achevés a augmenté de 14,3%, pour s’élever à 8 749 unités et le prix de vente moyen global a atteint 316 000 livres sterling, contre 307 909 livres un an plus tôt.

Jason Honeyman, le directeur général du constructeur, a précisé : " Bellway a réalisé une solide performance malgré les difficultés persistantes de notre secteur. La bonne croissance des volumes de production et l'amélioration de la marge sous-jacente devraient entraîner une forte hausse des bénéfices pour l'exercice 2025. Nous avons entamé le nouvel exercice avec un carnet de commandes prévisionnel et un programme d'ouverture de points de vente solides et, si les conditions de marché restent stables, nous sommes bien positionnés pour poursuivre notre croissance pour l'exercice 2026 ".

Au niveau des perspectives, la société Bellway se montre plutôt confiante et dispose d'un carnet de commandes bien rempli. Elle vise une poursuite de la croissance de son volume de vente, qui devrait atteindre environ 9 200 logements, contre 8 749 en 2025.

