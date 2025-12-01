 Aller au contenu principal
Belite Bio bondit après que son médicament pour les yeux a atteint l'objectif principal d'une étude de phase tardive
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 14:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Belite Bio BLTE.O augmentent de 17,9 % à 162 $ avant le marché

** L'action est en voie d'ouvrir à des niveaux records, si les gains se maintiennent

** Le médicament de la société contre les maladies génétiques de l'œil atteint l'objectif principal dans une étude de stade avancé

** Le médicament, le tinlarebant, cible une maladie oculaire progressive entraînant une perte de vision pendant l'enfance ou l'adolescence

** La maladie oculaire n'a pas encore de traitement approuvé par la FDA

** La société affirme que son médicament ralentit la croissance des lésions de la rétine

** BLTE prévoit de demander l'approbation réglementaire américaine pour le médicament au cours du premier semestre 2026

** A la dernière clôture, l'action BLTE a plus que doublé depuis le début de l'année

