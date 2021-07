Believe: Poursuite de la forte dynamique de croissance au T2 2021

Believe, l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique, annonce aujourd'hui un point d'étape sur ses activités du 2ème trimestre.

Au cours du 2ème trimestre 2021 (clos au 30 juin), Believe a poursuivi sa forte dynamique de croissance sur un rythme supérieur à celui observé lors du 1er trimestre 2021 (clos au 31 mars). La bonne performance du semestre s'explique par l'attractivité inégalée de Believe auprès des nouvelles générations d'artistes à la recherche de solutions et d'expertises digitales.