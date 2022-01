Believe poursuit sa stratégie de croissance sur le marché français avec une prise de participation majoritaire dans Jo&Co,

un des principaux labels indépendants spécialisés dans la pop et la variété

Paris, le 4 janvier 2022 – Believe, un des leaders mondiaux de la musique numérique, entre au capital de Jo&Co à hauteur de 51%. Le Groupe consolide ainsi sa position sur le marché français, le sixième plus gros marché mondial (Source MiDIA 2020), tout en poursuivant la diversification de son catalogue. Cette opération va permettre à Jo&Co d’accélérer sa croissance sur le digital tout en conservant sa propre direction artistique.

Jo&Co apporte son savoir-faire pour identifier les nouveaux talents à l’univers affirmé, à l’image de Claudio Capéo, Hoshi, les Frangines, ou encore Gjon’s Tears. Spécialisé sur la pop et la variété, Jo&Co s’ouvre également à de nouveaux projets à fort potentiel international et notamment en dance et électro. Le label a construit en quelques années un catalogue de qualité et l’équipe a acquis une forte réputation se positionnant comme un des principaux labels indépendants français. Le label trouve en Believe un partenaire qui partage sa vision de l’industrie et qui offre une plateforme de développement unique pour accompagner les artistes à chaque étape de leurs carrières.

Jo&Co va bénéficier de l’innovation technologique et de l’expertise digitale de Believe pour accélérer sa transition numérique. Les artistes de Jo&Co auront désormais accès à toutes les solutions développées par Believe pour accroître leurs audiences et maximiser leur monétisation sur le digital en France et à l’international. Believe assurera également la distribution de tous les artistes du label. Believe pourra également accompagner les artistes du label pour développer leurs activités de branding et de live.

Believe acquiert une participation majoritaire dans Jo&Co à hauteur de 51%. Sébastien Saussez, fondateur de Jo&Co, qui a su créer des relations de confiance avec ses artistes, continuera d’assurer la direction générale du label.

« Je me réjouis de cette opération avec Jo&Co, label que Sébastien Saussez est parvenu à hisser en quelques années parmi les acteurs indépendants incontournables du marché français. Ce rapprochement intervient au moment même où la pop et la variété accélèrent leur digitalisation en France. Nous allons tout mettre en œuvre pour que notre collaboration permette à Jo&Co de bénéficier de nos expertises et de la transformation du marché pour développer significativement son activité. » témoigne Romain Vivien, Directeur Général de Believe France.

«Je suis très heureux d’écrire une nouvelle page de mon label avec une société aussi innovante et performante que Believe . « Believe » c’est croire et c’est la base de ma philosophie dans ce métier : croire en des artistes, les accompagner au plus près de ce qu’ils sont et les développer pour qu’ils accèdent au succès qu’ils méritent.J’ai hâte que nous fassions émerger de nouveaux talents ensemble en France et également à l’international, c’est une de nos ambitions communes!» ajoute Sébastien Saussez, fondateur de Jo&Co.

A propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1 401 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack ou encore AllPoints.

Believe est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9).

www.believe.com

A propos de Jo&Co - Sébastien Saussez

Jo&Co est une société de production de musique et de vidéos fondée en 2010 par Sébastien Saussez.

Très attaché à l’artistique et au développement d’artiste, le label accompagne ses talents dans leur carrière. Jo&Co fait ainsi éclore des artistes à l’univers affirmé comme Zaz, Claudio Capéo, Hoshi, Les Frangines, John Mamann, Elisa Tovati, Brice Conrad, The King’s Son… En 2018, Jo&Co crée deux sous-labels : UV (Urban Vibes) pour la musique urbaine et 8PM pour la pop indé.

https://www.joandco.fr/

