Believe-Conseil d'Administration a rendu un avis favorable sur l'offre d'achat du Consortium

Believe SA BLV.PA :
* AVIS MOTIVÉ FAVORABLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE BELIEVE
* LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ SAISIE DU PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT À UN PRIX DE 15 EUROS PAR ACTION DU CONSORTIUM COMPOSÉ DES FONDS TCV ET EQT X ET DU FONDATEUR ET PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ, MONSIEUR DENIS LADEGAILLERIE
* CELA PORTERAIT LA DÉTENTION DU CONSORTIUM À 71,92% DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ
* LE CONSORTIUM A CONFIRMÉ QUE L'ENSEMBLE DES CONDITIONS SUSPENSIVES AU TITRE DE L'ACQUISITION DES BLOCS EST DÉSORMAIS DÉFINITIVEMENT REMPLI ET LE TRANSFERT DESDITES ACTIONS EST EN CONSÉQUENCE FERME ET IRRÉVOCABLE
* LE DÉPÔT DE L'OFFRE PAR LE CONSORTIUM INTERVIENDRA PAR CONSÉQUENT DANS LES JOURS QUI VIENNENT
Texte original sur Workspace: ID:nGNEPzJNL Pour plus de détails, cliquez sur BLV.PA
(Rédaction de Gdansk)
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