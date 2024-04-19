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Believe-Conseil d'Administration a rendu un avis favorable sur l'offre d'achat du Consortium
information fournie par Reuters 19/04/2024 à 08:01

Believe SA BLV.PA :

* AVIS MOTIVÉ FAVORABLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE BELIEVE

* LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ SAISIE DU PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT À UN PRIX DE 15 EUROS PAR ACTION DU CONSORTIUM COMPOSÉ DES FONDS TCV ET EQT X ET DU FONDATEUR ET PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ, MONSIEUR DENIS LADEGAILLERIE

* CELA PORTERAIT LA DÉTENTION DU CONSORTIUM À 71,92% DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ

* LE CONSORTIUM A CONFIRMÉ QUE L'ENSEMBLE DES CONDITIONS SUSPENSIVES AU TITRE DE L'ACQUISITION DES BLOCS EST DÉSORMAIS DÉFINITIVEMENT REMPLI ET LE TRANSFERT DESDITES ACTIONS EST EN CONSÉQUENCE FERME ET IRRÉVOCABLE

* LE DÉPÔT DE L'OFFRE PAR LE CONSORTIUM INTERVIENDRA PAR CONSÉQUENT DANS LES JOURS QUI VIENNENT

Texte original sur Workspace: ID:nGNEPzJNL Pour plus de détails, cliquez sur BLV.PA

(Rédaction de Gdansk)

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