Belgique -Le Premier ministre Bart De Wever remet sa démission au roi-presse

Le Premier ministre belge Bart De Wever a remis sa démission au roi Philippe, le gouvernement n'étant pas parvenu à un accord sur le budget 2027, rapportent lundi plusieurs médias locaux.

D'après le quotidien belge De Tijd, le roi ne devrait pas accepter dans l'immédiat cette démission.

Le gouvernement plaide depuis des mois pour des coupes budgétaires et des hausses d'impôts de 10 milliards d'euros que Bart De Wever juge nécessaires pour maîtriser les finances de l'Etat.

Le parti nationaliste flamand Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) de Bart De Wever et le parti libéral francophone Mouvement réformateur (MR) souhaitent surtout réduire les dépenses de santé, tandis que deux autres partenaires de coalition, les socialistes flamands de Vooruit et les centristes francophones du parti Les Engagés, réclament une plus grande contribution des hauts revenus aux efforts budgétaires.

La coalition Arizona, en place depuis début février 2025, compte cinq partis, le chrétiens-démocrates flamands du CD&V venant compléter le tableau.

(Bart Meijer; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)