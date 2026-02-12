 Aller au contenu principal
Belén Garijo va remplacer Paul Hudson à la tête de Sanofi
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 08:02

Sanofi annonce que son conseil d'administration, réuni le 11 février, a décidé de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de Paul Hudson. Par conséquent, celui-ci quittera ses fonctions de directeur général le 17 février au soir.

Sur proposition du comité des nominations, le conseil a nommé Belén Garijo en qualité de directrice générale. Elle prendra ses fonctions à l'issue de l'AG du 29 avril 2026. Sa candidature en qualité d'administratrice sera également proposée.

Dans l'intervalle, Olivier Charmeil, vice president executif médecine générale et membre du comité exécutif depuis 2011, assurera par intérim les fonctions de directeur général du géant français de la santé.

De nationalité espagnole, Belén Garijo a rejoint le groupe allemand Merck KGaA en 2011, puis en a été nommée directrice générale en 2021, devenant ainsi la première femme à diriger une société du DAX 40 en Allemagne.

Devant "apporter une rigueur accrue à la mise en oeuvre de la stratégie de Sanofi et accélérer la préparation de son avenir", elle aura pour priorité de renforcer la productivité, la gouvernance et la capacité d'innovation de la R&D.

