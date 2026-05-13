 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bel Fuse chute suite à l'annonce d'une offre d'actions
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 16:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - ** Le fabricant de composants électroniques Bel Fuse

BELFB.O a vu son action chuter de 9,8 % à 269,10 $ mercredi, suite à l'annonce d'une levée de fonds ** La société basée à West Orange, dans le New Jersey, a annoncé mardi soir une offre de 1,3 million d'actions de catégorie B

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser sa dette, financer l'acquisition des 20 % restants d'Enercon Technologies ou d'autres acquisitions potentielles, et d'affecter le solde à des fins générales de l'entreprise ** En novembre 2024, Bel Fuse a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Enercon , une société d'ingénierie active sur les marchés de la production d'électricité, de l'industrie et des centres de données, pour un montant de 320 millions de dollars, plus jusqu'à 10 millions de dollars de paiements d'earn-out potentiels pour la période 2025-2026

** Citigroup, BofA et Wells Fargo sont les co-chefs de file de l'offre d'actions ** Avant l'offre, Bel Fuse comptait 2,1 millions d'actions de classe A avec droit de vote et 10,6 millions d'actions de classe B en circulation, selon le prospectus

** Environ 100 000 actions BELFB ont été échangées jusqu'à présent ce mercredi, contre un volume moyen sur 10 jours d'environ 228 000 actions, selon les données de LSEG

** Malgré cette baisse, le titre affiche une hausse de près de 60 % depuis le début de l'année. Il a atteint lundi un plus haut intrajournalier record à 308,27 $

** Les six analystes couvrant le titre sont tous optimistes, dont deux qui attribuent la note "achat fort"; le cours cible médian est de 308,50 $, contre 265 $ il y a un mois

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BEL FUSE-A
242,0800 USD NASDAQ -9,95%
BEL FUSE-B
271,0000 USD NASDAQ -9,13%
CITIGROUP
125,545 USD NYSE -0,72%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/05/2026 à 16:56:05.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 997,39 +0,22%
SOITEC
157,45 +8,81%
Pétrole Brent
107,44 -0,23%
HAFFNER ENERGY
0,167 +22,79%
NANOBIOTIX
43,9 +9,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank