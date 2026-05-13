Bel Fuse chute suite à l'annonce d'une offre d'actions

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13 mai - ** Le fabricant de composants électroniques Bel Fuse

BELFB.O a vu son action chuter de 9,8 % à 269,10 $ mercredi, suite à l'annonce d'une levée de fonds ** La société basée à West Orange, dans le New Jersey, a annoncé mardi soir une offre de 1,3 million d'actions de catégorie B

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser sa dette, financer l'acquisition des 20 % restants d'Enercon Technologies ou d'autres acquisitions potentielles, et d'affecter le solde à des fins générales de l'entreprise ** En novembre 2024, Bel Fuse a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Enercon , une société d'ingénierie active sur les marchés de la production d'électricité, de l'industrie et des centres de données, pour un montant de 320 millions de dollars, plus jusqu'à 10 millions de dollars de paiements d'earn-out potentiels pour la période 2025-2026

** Citigroup, BofA et Wells Fargo sont les co-chefs de file de l'offre d'actions ** Avant l'offre, Bel Fuse comptait 2,1 millions d'actions de classe A avec droit de vote et 10,6 millions d'actions de classe B en circulation, selon le prospectus

** Environ 100 000 actions BELFB ont été échangées jusqu'à présent ce mercredi, contre un volume moyen sur 10 jours d'environ 228 000 actions, selon les données de LSEG

** Malgré cette baisse, le titre affiche une hausse de près de 60 % depuis le début de l'année. Il a atteint lundi un plus haut intrajournalier record à 308,27 $

** Les six analystes couvrant le titre sont tous optimistes, dont deux qui attribuent la note "achat fort"; le cours cible médian est de 308,50 $, contre 265 $ il y a un mois