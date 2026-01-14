 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BEL-20 : 'gap' au-dessus de 5.260, 7ème record annuel à 5.319Pts
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 17:49

Le BEL-20 enchaine les records (7 en 9 séances) et ouvre ce 14/01 un 'gap' au-dessus de 5.260Pts (après celui des 5.216Pts 48H auparavant), et inscrit un nouveau record à 5.319, au-delà de la résistance oblique des 5.250... ce qui correspond à un "breakout" haussier qui demande à être confirmé.
Sinon, ce serait une sorte de FOMO avec 5.400 en ligne de mire.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank