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Bekaert va se séparer d'un site en Sardaigne
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 09:02
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Bekaert annonce avoir signé un accord préliminaire avec Nuova Icom, une entreprise spécialisée dans l'ingénierie industrielle et la métallurgie, prévoyant le transfert de son site de production de câblés pour pneumatiques de Macchiareddu, en Sardaigne, ainsi que le reclassement des employés de Bekaert qui y travaillent.

Selon le groupe industriel belge, les évolutions structurelles du secteur du pneumatique ces dernières années ont affecté la demande du marché ainsi que la position concurrentielle de son site dédié aux renforts pour pneumatiques en Sardaigne.

"En conséquence, l'activité de production du site a progressivement décliné et la fabrication de câblés pour pneumatiques n'est plus viable dans les conditions actuelles du marché", poursuit le spécialiste des technologies de transformation des câbles en acier et de revêtement.

Cet accord est l'aboutissement d'un processus au cours duquel Bekaert a recherché des solutions susceptibles d'assurer un avenir pérenne au site. La finalisation de l'opération est prévue pour octobre 2026, sous réserve de l'achèvement du processus de consultation et de la satisfaction des conditions habituelles.

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