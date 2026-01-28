Bekaert rachète à Bridgestone des activités de renfort de pneus
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 08:17
Les deux entreprises ont aussi signé un accord de fourniture à long terme, qui "garantit la continuité de l'approvisionnement de renfort de haute qualité", accompagné du transfert de deux sites de fabrication de cordons de pneus de Bridgestone.
La transaction devrait ajouter environ 80 millions d'euros aux ventes consolidées de Bekaert sur une base annuelle. La contrepartie en cash de 60 MEUR sera financée grâce à des soldes de trésorerie disponibles.
Le groupe industriel belge estime que cette transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires applicables et des conditions de clôture habituelles.
Valeurs associées
|41,3000 EUR
|Euronext Bruxelles
|+2,61%
