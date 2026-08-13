 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Beiersdorf : HSBC voit des fondamentaux moins dégradés que ne le suggèrent les résultats
information fournie par Zonebourse 13/08/2026 à 11:10
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Apres avoir signé quatre séances de baisse sur cinq, le titre Beiersdorf tente de repartir modestement de l'avant jeudi matin, alors que les analystes de HSBC jugent que les résultats décevants du groupe allemand de produits de consommation courante masquent une réalité plus encourageante, où la demande réelle résiste mieux que ne le suggèrent ses performances financières.

Certes, reconnaît HSBC, la faiblesse de l'activité chez Nivea a encore contraint Beiersdorf à réviser à la baisse ses objectifs annuels, avec des marges dans la division grand public désormais appelées à atteindre leurs plus bas niveaux depuis 2009.

Malgré ces difficultés, les ventes finales de Nivea à destination des consommateurs (sell-out) restent orientées favorablement, souligne le broker.

Si les taux de croissance demeurent modestes et inférieurs à ceux de ses marchés de référence, ce constat vient contredire l'idée d'une marque en fort déclin qui perdrait rapidement de sa pertinence auprès des consommateurs, poursuit-il.

Quelques signaux encourageants apparaissent

Dans sa note, HSBC reconnaît que les révisions à la baisse successives du groupe ont nettement entamé la crédibilité du management et la confiance dans son modèle économique, mais considère pour autant que l'évolution du sell-out traduit une situation bien moins critique que ne peuvent le laisser penser les derniers chiffres publiés.

S'il abaisse son objectif de cours à 90 euros, contre 94 euros auparavant, le professionnel estime qu'un éventuel retour à la croissance ainsi qu'une accélération des rachats d'actions seraient en mesure de soutenir le titre au 2nd semestre, ce qui l'amène à maintenir sa recommandation à l'achat sur la valeur.

Suite à ces commentaires, l'action avançait de 0,3% à 79,1 euros jeudi en fin de matinée, mais essuie encore un repli de l'ordre de 15,5% cette année.

Valeurs associées

BEIERSDORF
79,400 EUR XETRA +0,71%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 13/08/2026 à 11:10:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,629 -9,37%
BIOPHYTIS
0,0548 +46,13%
CAC 40
8 688,41 +0,16%
INNATE PHARMA
2,26 +4,15%
Pétrole Brent
87,27 -1,45%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank