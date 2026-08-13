Beiersdorf : HSBC voit des fondamentaux moins dégradés que ne le suggèrent les résultats

Apres avoir signé quatre séances de baisse sur cinq, le titre Beiersdorf tente de repartir modestement de l'avant jeudi matin, alors que les analystes de HSBC jugent que les résultats décevants du groupe allemand de produits de consommation courante masquent une réalité plus encourageante, où la demande réelle résiste mieux que ne le suggèrent ses performances financières.

Certes, reconnaît HSBC, la faiblesse de l'activité chez Nivea a encore contraint Beiersdorf à réviser à la baisse ses objectifs annuels, avec des marges dans la division grand public désormais appelées à atteindre leurs plus bas niveaux depuis 2009.

Malgré ces difficultés, les ventes finales de Nivea à destination des consommateurs (sell-out) restent orientées favorablement, souligne le broker.

Si les taux de croissance demeurent modestes et inférieurs à ceux de ses marchés de référence, ce constat vient contredire l'idée d'une marque en fort déclin qui perdrait rapidement de sa pertinence auprès des consommateurs, poursuit-il.

Quelques signaux encourageants apparaissent

Dans sa note, HSBC reconnaît que les révisions à la baisse successives du groupe ont nettement entamé la crédibilité du management et la confiance dans son modèle économique, mais considère pour autant que l'évolution du sell-out traduit une situation bien moins critique que ne peuvent le laisser penser les derniers chiffres publiés.

S'il abaisse son objectif de cours à 90 euros, contre 94 euros auparavant, le professionnel estime qu'un éventuel retour à la croissance ainsi qu'une accélération des rachats d'actions seraient en mesure de soutenir le titre au 2nd semestre, ce qui l'amène à maintenir sa recommandation à l'achat sur la valeur.

Suite à ces commentaires, l'action avançait de 0,3% à 79,1 euros jeudi en fin de matinée, mais essuie encore un repli de l'ordre de 15,5% cette année.