Beiersdorf encore à la peine, Deutsche Bank passe à la vente

L'action Beiersdorf s'inscrit en net repli mercredi à la Bourse de Francfort, pénalisée par la révision à la baisse de la recommandation de Deutsche Bank, passée de "conserver" à "vendre" sur la valeur. Le titre du propriétaire de la marque Nivea abandonne 1,5%, parmi les plus forts replis d'un indice DAX en baisse de 1,4%. Ses pertes depuis le début de l'année avoisinent 20% désormais.

Alors que les valorisations du secteur européen de la consommation évoluent désormais à des plus bas de 18 ans, les analystes de Deutsche Bank expliquent redouter que cette sous-performance soit appelée à perdurer.

La banque allemande craint en effet que le retard accusé par le pouvoir d'achat des ménages vis-à-vis de la croissance économique en termes nominaux, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation, continue de peser sur le secteur.

Un marché plus exigeant que jamais

Parallèlement, ces entreprises doivent faire face à des pressions structurelles accrues et à une concurrence plus vive, qui se matérialise par un basculement vers de nouveaux canaux de distribution à la fois dans l'alimentaire et les produits d'entretien du corps et de la maison (HPC) avec une montée en puissance d'acteurs comme Amazon, ajoutent ses analystes.

Ce phénomène, déjà constaté sur le marché clé américain, est maintenant susceptible de se généraliser à l'échelle mondiale, avertit l'établissement financier germanique, qui dégrade en conséquence son conseil sur Beiersdorf, tout en abaissant ses objectifs de cours sur Magnum Ice Cream Company, Danone ou encore Haleon.