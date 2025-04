Beiersdorf: croissance de plus de 3% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 09:33









(CercleFinance.com) - Beiersdorf affiche un chiffre d'affaires de 2,69 milliards d'euros au titre du premier trimestre 2025, en croissance organique de 3,6% (+3,3% en données totales), avec des progressions de 10,7% pour tesa et de 2,3% pour son segment grand public.



Toujours en organique, ce segment a profité de croissances à deux chiffres pour ses activités derma (+11,4%) et healthcare (+10,8%), ainsi que d'une croissance de 2,5% pour sa marque-phare Nivea, tandis que sa marque de luxe La Prairie a connu un recul de 17,5%.



Pour l'ensemble de 2025, le groupe allemand de cosmétiques confirme s'attendre à une croissance organique des ventes de l'ordre de 4 à 6% et estime que sa marge d'EBIT (hors facteurs exceptionnels) devrait ressortir légèrement supérieure à celle de l'année précédente.





Valeurs associées BEIERSDORF 116,200 EUR XETRA -1,15%