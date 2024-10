Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Beiersdorf: bien orienté après son point trimestriel information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 14:10









(CercleFinance.com) - Beiersdorf prend 3% à Francfort, après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 7,55 milliards d'euros au titre des neuf premiers mois de 2024, en croissance de 4% en données brutes et de 6,5% en organique 'dans un environnement de marché dynamique'.



Le groupe allemand de cosmétiques précise que son segment grand public a enregistré une croissance organique de 7,3%, tirée notamment par Nivea (+9,4%) et Derma (+8,8%), tandis que le segment tesa a progressé de 3,1% en organique.



Sur la base des prévisions de ses deux segments, Beiersdorf confirme anticiper pour l'ensemble de 2024, une croissance organique des ventes de l'ordre de 6 à 8%, et une marge d'EBIT ajustée légèrement supérieure au niveau de l'année précédente.





Valeurs associées BEIERSDORF 131,45 EUR XETRA +3,46%