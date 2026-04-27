Bed Bath & Beyond bondit après avoir dépassé ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel et réduit ses pertes

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Lundi, l'action Bed Bath & Beyond

BBBY.N a bondi de 34 % dans les échanges après la clôture, après que le distributeur en ligne a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions grâce à une demande soutenue et fait état d'une perte en baisse grâce à ses mesures de réduction des coûts.

* Le chiffre d'affaires net du trimestre a augmenté de 6,9 % en glissement annuel pour atteindre 248 millions de dollars, dépassant les estimations de 240 millions de dollars, ce qui marque la première croissance significative du chiffre d'affaires de la société en 19 trimestres.

* La perte ajustée par action s'est établie à 25 cents, contre une perte de 42 cents un an plus tôt.

* « La réduction des coûts fait partie de la stratégie, et nous continuerons à éliminer les dépenses d'exploitation redondantes et inefficaces. Mais l'opportunité la plus importante réside dans le chiffre d'affaires », a déclaré le directeur général Marcus Lemonis.

* La société a simplifié sa structure en supprimant des niveaux hiérarchiques, en regroupant ses activités et en réduisant ses effectifs.

* Bed Bath & Beyond, qui a racheté Container Store, Elfa et Closet Works plus tôt cette année, a déclaré qu'elle prévoyait de réduire ses coûts de plus de 60 millions de dollars au cours des neuf prochains mois.

* La société s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en 2023, et certains de ses actifs ont été rachetés , par le distributeur en ligne Overstock pour environ 21,5 millions de dollars. Overstock a ensuite changé de nom pour devenir Bed Bath & Beyond.