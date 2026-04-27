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Bed Bath & Beyond bondit après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au premier trimestre
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 22:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 avril - ** L'action de la société de commerce en ligne Bed Bath & Beyond BBBY.N a bondi de 26 % à 6,73 dollars après la clôture

** La société a dépassé les estimations de ventes trimestrielles grâce à une amélioration de la demande en ligne pour ses produits pour la maison

** Il s'agit du premier trimestre de croissance significative du chiffre d'affaires en 19 trimestres, ce qui témoigne d'une forte notoriété de la marque auprès des clients, selon la société

** La société annonce une hausse de 6,9 % de son chiffre d'affaires net au premier trimestre par rapport à l'année précédente, à 248 millions de dollars, dépassant les estimations de 240 millions de dollars (données compilées par LSEG)

** Affiche une perte ajustée par action de 25 cents au premier trimestre, contre une perte de 42 cents l'année dernière

** La société s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en 2023

** À la clôture de lundi, l'action avait reculé de 2,2 % depuis le début de l'année

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