Becton prévoit un bénéfice pour 2026 légèrement supérieur aux estimations, grâce à la forte demande de dispositifs d'administration de médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'appareils médicaux Becton Dickinson BDX.N a dépassé jeudi les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du quatrième trimestre et prévoit un bénéfice pour 2026 légèrement supérieur aux attentes, soutenu par une demande stable pour ses produits d'administration de médicaments.

Les assureurs de santé américains ont signalé des pressions croissantes sur les coûts médicaux qui ont réduit les marges bénéficiaires malgré une demande croissante de soins. Cette situation contraste avec l'augmentation du nombre de procédures médicales, qui a stimulé la demande de dispositifs et de fournitures médicales.

Alors que les assureurs ont dû faire face à des demandes d'indemnisation plus élevées, les fabricants d'appareils médicaux tels que Becton ont bénéficié de la croissance des volumes induite par l'augmentation du nombre de procédures.

En juillet, le fabricant d'équipements de laboratoire Waters Corp WAT.N a accepté d'acquérir l'unité de bioscience et de diagnostic de Becton dans le cadre d'une transaction de 17,5 milliards de dollars, ce qui a fait de Becton une société de technologie médicale pure axée uniquement sur les dispositifs et fournitures médicaux.

Becton, qui fabrique des fournitures médicales telles que des seringues, des aiguilles, des cathéters intraveineux et des dispositifs permettant d'administrer des médicaments en toute sécurité, prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 14,75 et 15,05 dollars par action.

Les analystes s'attendaient en moyenne à 14,85 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Shagun Singh, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que les actions se négociaient à la baisse en raison des perspectives "décevantes" pour 2026 et des pressions continues dans son activité principale.

Becton a déclaré un bénéfice de 3,96 $ par action sur une base ajustée pour le trimestre terminé le 30 septembre, dépassant les estimations de 3,92 $ par action.

Les ventes trimestrielles se sont élevées à 5,89 milliards de dollars, ce qui correspond aux estimations de 5,9 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires de l'unité des sciences de la vie s'est élevé à 1,37 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, alors que les estimations tablaient sur 1,38 milliard de dollars.

Les ventes de l'unité médicale, qui fabrique des dispositifs d'administration de médicaments et qui est la plus importante de Becton en termes de revenus, ont augmenté de 9,9 % à 3,16 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, alors que les prévisions étaient de 3,18 milliards de dollars.