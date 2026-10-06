Becton Dickinson s'engage à investir 19 milliards de dollars américains dans le cadre d'un accord conclu avec le gouvernement

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* BD va consacrer 3 milliards de dollars au développement de ses activités de fabrication aux États-Unis

* L'entreprise vise à porter à environ 80 % son approvisionnement national en consommables médicaux essentiels

* L'accord lie les engagements de l'entreprise en matière de production aux États-Unis à un allègement des droits de douane

(Ajout des informations sur les actions au paragraphe 3, du commentaire de l'analyste au paragraphe 6 et du contexte au paragraphe 11)

par Siddhi Mahatole

Becton Dickinson BDX.N est devenue la première grande entreprise américaine de dispositifs médicaux à conclure un accord avec le gouvernement en vue de développer sa production nationale, s'engageant à investir 19 milliards de dollars sur plusieurs années en échange d'une exemption des futurs droits de douane.

Dans le cadre de cet accord, la société a annoncé mardi son intention de réaliser des investissements en capital, dans ses opérations et dans sa chaîne d’approvisionnement aux États-Unis, dont 3 milliards de dollars seront consacrés à des sites de production stratégiques à travers le pays.

L'action du fabricant de dispositifs médicaux a progressé de 2,4 % en début de séance.

Cet accord s'inscrit dans la lignée de la campagne menée par l'administration Trump visant à utiliser la menace de droits de douane pour stimuler la production nationale dans le secteur de la santé, les principaux laboratoires pharmaceutiques s'étant déjà engagés à investir des milliards dans la création et l'extension d'installations de production et de recherche aux États-Unis.

L’accord lie les engagements de BD en matière de production aux États-Unis à une exonération des futurs droits de douane sur les produits et intrants concernés au titre de la section 232, sous réserve de la portée finale des mesures et du respect par l’entreprise des étapes convenues.

“Nous pensons que la clarification de la situation tarifaire ou la possibilité que les droits de douane soient “moins graves” que redouté pourrait constituer un événement décisif pour le secteur des technologies médicales”, a déclaré Mathew Taylor, analyste chez Jefferies, ajoutant: “Nous nous demandons si d’autres annonces dans ce secteur sont en préparation.”

L’entreprise prévoit d’augmenter sa production américaine d’environ 5 milliards de consommables médicaux essentiels par an, portant ainsi la part de son approvisionnement sur le marché intérieur à environ 80 %.

Elle prévoit également de fabriquer sur son territoire toutes les aiguilles utilisées aux États-Unis à partir d’acier de fabrication américaine.

Becton Dickinson a indiqué ne pas quantifier pour l’instant l’impact financier de cet accord, car les taux tarifaires définitifs, la liste des produits concernés et le calendrier n’ont pas encore été déterminés.

Cette annonce fait suite à la déclaration du président Donald Trump lundi selon laquelle l’entreprise avait accepté d’investir 3 milliards de dollars pour rapatrier la fabrication de produits médicaux essentiels aux États-Unis, dont plus d’un milliard de dollars dans le Nebraska.

En janvier, Becton avait annoncé un investissement de 110 millions de dollars à Columbus, dans le Nebraska, afin d’étendre la production de seringues préremplissables et de canules, créant ainsi environ 120 emplois. La production de seringues devrait commencer à approvisionner les clients à la mi-2026.