Becton Dickinson relève la fourchette basse de ses prévisions de bénéfice annuel grâce à la bonne performance de ses dispositifs d'administration de médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des informations sur les actions au paragraphe 2, des commentaires de la société au paragraphe 3 et aux puces 1 et 2, ainsi que du commentaire de l'analyste à la puce 5) par Siddhi Mahatole

Becton Dickinson BDX.N a relevé jeudi la fourchette basse de ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2026, après avoir dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice et son chiffre d'affaires du troisième trimestre, grâce à la demande pour ses dispositifs d'administration de médicaments et son matériel chirurgical.

L'action du fabricant de dispositifs médicaux a progressé de 4% en début de séance.

La société s'attend à ce que la croissance de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 parte d'un niveau de base à un chiffre faible, adoptant une position prudente en raison de la volatilité des cours du pétrole, a déclaré le directeur général Tom Polen lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

Voici les détails:

* Les résines et les plastiques moulés, utilisés pour fabriquer des seringues et des cathéters, représentent environ 5% du coût des marchandises vendues, et la hausse des prix du pétrole pourrait alourdir les coûts de Becton Dickinson de 60 à 70 millions de dollars, même si la société prévoit de compenser cet impact par des hausses de prix.

* "Le pétrole est un facteur que nous surveillons de très près… Je pense que le plus important, c’est que nous agissons en conséquence. Nous n’attendons pas que cet impact se fasse sentir. Nous avons déjà mis en place des mesures tarifaires", a déclaré le directeur financier Vitor Rogue.

* La société table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 12,62 et 12,72 dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 12,52 à 12,72 dollars.

* Selon les données de LSEG, les analystes tablent en moyenne sur un bénéfice annuel de 12,61 dollars par action.

* "Après plusieurs trimestres mouvementés, il est encourageant de constater des résultats solides", ont déclaré les analystes de Citi.

* La société a enregistré un bénéfice par action ajusté de 3,23 dollars pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant les estimations de 3,14 dollars.

* Elle a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 4,98 milliards de dollars, dépassant les estimations de 4,89 milliards de dollars.