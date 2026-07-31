Becton Dickinson procède au rappel de certains lots de kits d'aiguilles utilisés pour la mise en place d'un accès intraveineux d'urgence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Becton Dickinson BDX.N a annoncé vendredi qu'elle procédait au rappel de certains lots de kits d'aiguilles médicales aux États-Unis, après que des utilisateurs ont signalé des difficultés à retirer une partie du dispositif après l'avoir utilisé sur des patients.

Voici quelques détails:

* Ce produit, appelé « kit d'aiguilles intra-osseuses », est utilisé pour administrer rapidement des liquides et des médicaments dans l'os d'un patient lorsqu'une perfusion intraveineuse classique ne peut pas être mise en place assez rapidement. Cette procédure est souvent réalisée en cas d'urgence, comme lors d'un arrêt cardiaque ou d'un traumatisme grave.

* Becton a précisé que le problème concernait une pièce appelée « obturateur » ou « stylet », qui ne peut parfois pas être retirée une fois l’aiguille insérée.

* Selon l’entreprise, cet incident peut se produire si la perceuse utilisée pour insérer l’aiguille n’est pas retirée en ligne droite, ou si l’obturateur est tourné dans le mauvais sens lors de son retrait.

* En juin 2026, BD a déclaré avoir reçu 75 plaintes et 45 signalements de blessures graves liées à ce problème. La société a également indiqué que quatre patients étaient décédés lorsque la pièce n’avait pas pu être retirée lors des tentatives de réanimation de personnes ayant subi un arrêt cardiaque en dehors d’un hôpital.

* Les kits d’aiguilles concernés ont été fabriqués avec des pièces dont les dimensions s’écartent légèrement de la plage de tailles normale et ont été expédiés entre le 30 septembre 2024 et le 12 juin 2026.

* Le rappel ne concerne pas le dispositif d’insertion intra-osseux motorisé, qui est l’outil utilisé pour insérer les aiguilles.

* BD a précisé que si l’obturateur ne peut pas être retiré, le personnel médical devra peut-être se procurer une nouvelle aiguille ou recourir à une autre méthode de traitement, comme un cathéter intraveineux périphérique. Ce retard pourrait s’avérer dangereux, en particulier pour les patients dans un état critique, a indiqué la société.

* La Food and Drug Administration (FDA) américaine a été informée de ce rappel, a précisé BD.