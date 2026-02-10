Becton Dickinson chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Becton Dickinson BDX.N chutent de 15,6 % avant la mise sur le marché

** L'action se négocie ~28% en dessous de son record de 2023 ** La société a abaissé lundi ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026 en dessous des estimations de Wall Street suite à la vente de son unité de bioscience et de diagnostic

** BDX prévoit maintenant un BPA ajusté pour l'exercice 2026 de 12,35 $ à 12,65 $, en baisse par rapport à sa prévision précédente de 14,75 $ à 15,05 $

** L'abaissement des prévisions a éclipsé les résultats meilleurs que prévu de la société au premier trimestre, où le bénéfice trimestriel ajusté de 2,91 $ par action a battu les estimations de 2,81 $ par action

** La société cite les défis liés au programme chinois d'approvisionnement basé sur le volume, les tarifs douaniers et la faible performance de sa gamme de pompes à perfusion Alaris

** L'action avait grimpé de ~7% depuis le début de l'année avant la chute, contre une hausse de 2% pour le S&P 500 .SPX .