BEBO HEALTH : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE BEBO HEALTH SA

Communiqué de presse / 21.11.22

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE BEBO HEALTH SA :

Chers actionnaires,

Notre assemblée générale a été convoquée par le biais de la FOSC (Feuille Officielle Suisse du Commerce) dans les délais prévus par la loi.

Nous vous communiquons néanmoins cette invitation car nous sommes conscients que certains actionnaires n'ont pas pour habitude de consulter ce type de parutions officielles.

Dès lors, vous trouverez cette convocation à l'Assemblée Générale qui se tiendra le lundi 28 novembre 2022 à 14h00 au Café-restaurant des Tonneliers à Bulle (Suisse) en annexe. L'ordre du jour, le bulletin de souscription préférentiel, le pouvoir de délégation ainsi que la convocation sont joints au présent courrier.

Dans le cadre de cette assemblée, nous allons procéder à une augmentation de capital. En tant qu'actionnaires existants vous avez un droit préférentiel de souscription que nous vous proposons d'exercer dans les 5 prochains jours en nous retournant le bulletin de souscription et tout en procédant au paiement du montant de votre souscription dans ce même délai. Tous les détails de la souscription préférentielle figurent dans notre formulaire de souscription qui vous est transmis.

De plus, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer votre présence au moyen du bulletin d'inscription d'ici au vendredi 25 novembre 2022 à 17h00. En cas d'absence de votre part, vous avez la possibilité de vous faire représenter par la personne de votre choix. Cette personne devra être présente physiquement à cette assemblée munie de votre procuration.

Afin de prouver votre qualité d'actionnaire, il est indispensable que vous présentiez un relevé de votre position titres Bebo Health SA détenue auprès de votre banque.

Notre société est actuellement en pleine expansion et nous devons assurer ce développement par un apport en capital conséquent. Un investisseur a fait part de sa volonté de nous rejoindre et c'est pourquoi une augmentation de capital est indispensable. Cet investisseur a d'ores et déjà versé 3'625 K€ en échange de 725'000 actions, soit à un prix de l'action de € 5.--. Votre droit de souscription préférentiel vous permet donc d'investir dans notre société au prix de € 5.-- l'action.

Dans le même temps, je me permets, en tant que Président, de vous informer des divers faits marquants de la vie de notre société durant 2021 et 2022, ainsi que des perspectives pour 2023.

2021 a été marquée par le travaux préparatifs à notre entrée en bourse ainsi que le développement de notre société.

Le 12.01.2022 nous sommes entrés en bourse auprès du secteur Euronext Access de la bourse de Paris.

CONCERNANT NOTRE ACTIVITÉ

- Fin de la période COVID avec une diminution moyenne des ventes e-commerce de 35 %.

- 24 février : début de la guerre en Ukraine et en ce qui nous concerne un hacking le même jour avec pour conséquence une réduction de 90 % des visites sur le site.

- Malgré cela, notre progression cumulée au troisième trimestre 2022 est de 27 % par rapport à 2021 (4'028 KCHF) pour un EBITDA de 648 KCHF, également en forte progression.

- Nos prévisions pour la fin 2022 sont un chiffre d'affaires total de 6'200 KCHF (4'455 KCHF en 2021) pour un EBITDA de 20% (18.5 % en 2021).

- Pour 2022 et 2023, nous allons poursuivre notre développement en implantant des centres BEBO HUB et en ouvrant de nouveaux pays par le biais du e-commerce. Cette stratégie implique les apports de fonds qui ont commencé sur ce dernier trimestre.

CONCERNANT LA BOURSE

- Le prix d'introduction (€ 18.50) a été fortement réajusté (€ 8.25 le 21/11/22).

- Nous savons tous que le segment ACCESS n'est pas représentatif pour la valeur boursière d'une entreprise, il est 100 fois moins "liquide" que le segment supérieur (GROWTH).

- Nous avons décidé d'évoluer vers ce dernier afin de donner la possibilité aux actionnaires de négocier leurs actions.

- Cette migration prévue pour le printemps 2022 sera accompagnée d'une très forte communication tant pour nos performances que pour nos objectifs.

- Le Conseil d'Administration et moi-même sommes très sensibles à la valorisation boursière et aux profits des actionnaires.

- Pour cette année, nous avons malheureusement constaté que le segment ACCESS d'EURONEXT n'est pas porteur et nous avons subi les aléas des marchés mondiaux (COVID, guerre, inflation, risque de pénurie).

- La tendance des marchés se dirige de plus en plus vers une recherche des profits et des performances de vente. Dans ce contexte, BEBO est en parfaite adéquation.

Je reste à votre disposition.

Bien à Vous.

Jacques BORGOGNON

Président

A PROPOS DE BEBO Health SA

Fondé en 2019, BEBO Health SA (Euronext Access – MLBBO) est le spécialiste dans la distribution en ligne de produits relatifs à la santé, au sport et au bien-être à destination des particuliers (BtoC) et des professionnels (BtoB). La société propose des ceintures d'amincissement permettant un déstockage massif des surplus de graisse (SLIM SONIC), un appareil de remodelage corporel pour le traitement de la cellulite (CELLISS), des produits de gestion corporelle de la température et des climatiseurs personnels (SNØ) ainsi que des compléments alimentaires (MAIDAY). La société exerce ses activités au travers des 4 marques exclusives qu'elle représente et des 4 sites internet correspondants disponibles dans le monde entier. En 2021, BEBO Health SA a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 millions de francs suisses, en hausse de +170%.

www.be-bo.eu

DISCLAIMER

« Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres BEBO Health SA. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant BEBO Health SA, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics disponibles sur notre site Internet ( https://bourse.be-bo.eu/ ). Ce document peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

CONTACT

BEBO Health SA

Jean-Charles Juriens

Secrétaire Général

Email : investisseur@be-bo.eu

Téléphone : +41 79 353 38 44

