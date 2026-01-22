Beazley rejette l'offre améliorée de Zurich, qui pourrait bien réagir
Zurich avait soumis lundi une nouvelle proposition en vue d'acquérir 100% de Beazley, à un prix de 1280 pence en cash par action, au lieu des 1230 pence offerts précédemment, soit une prime de 56% valorisant la société autour de 10,4 milliards de dollars.
Dans un communiqué publié dans la matinée, la direction de Beazley exhorte les actionnaires à ne pas apporter leurs titres à l'offre, mettant en évidence le modèle économique fortement différencié de l'entreprise en tant qu'entité indépendante, son leadership en matière de cybersécurité, sa rentabilité supérieure et sa discipline financière reconnue.
En dépit de cette fin de non-recevoir, certains analystes disent envisager un nouveau relèvement de l'offre de Zurich.
"Son directeur général a clairement souligné dans ses déclarations faites cette semaine à quel point les activités de Beazley étaient considérées comme centrales dans la mise en place de la stratégie d'un pôle dédié à l'assurance de spécialités", commentent ce matin les analystes de RBC.
Le domaine de couverture de Beazley inclut en effet un certain nombre de marchés de niche, comme l'aérospatiale, les annulations d'événements ou les bijoux.
"Quoi qu'il en soit, nous estimons que cette offre a mis en lumière la solidité du positionnement stratégique de Beazley, la qualité de ses performances historiques et le caractère distinctif de ses opérations, ce qui pourrait susciter l'intérêt d'autres acquéreurs", prévient RBC.
Dans une note de réaction, les analystes de Jefferies estiment ainsi que Zurich pourrait encore relever son offre de l'ordre de 10%, ce qui correspondrait à un montant total de quelque 11,5 milliards de dollars.
Le communiqué diffusé ce matin par Beazley révèle, à ce titre, que l'entreprise avait déjà été approchée à trois reprises par Zurich au cours du mois de juin 2025, ce qui avait fini par aboutir à la présentation d'une offre de 1315 pence par action entièrement versée en espèce, qui avait été refusée.
A la Bourse de Londres, l'action Beazley reculait de 1,2% suite à toutes ces annonces pour se traiter à 1109 pence jeudi matin, tandis que le titre Zurich Insurance avançait de 0,8% sur l'indice SMI de la Bourse suisse.
