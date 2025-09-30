BD MULTIMEDIA : TRACTIAL et IBEX : alliance stratégique pour intégrer le paiement à l'insfractucture WEB3

TRACTIAL (Euronext Growth – ALTRA) annonce la signature d'un nouveau partenariat stratégique avec IBEX, fournisseur de technologies Web3-as-a-Service.

Cette collaboration vise à intégrer les solutions de paiement de TRACTIAL dans l'infrastructure développée par IBEX, afin de rendre l'accès aux services blockchain plus simple et plus concret pour les utilisateurs et les entreprises, mais aussi pour les développeurs d'applications Web3 et les agents d'IA de paiement.

UNE ALLIANCE POUR DÉMOCRATISER L'USAGE DE LA BLOCKCHAIN

Grâce à ce partenariat, les services et applications Web3 pourront proposer des paiements par carte bancaire en euros, sans démarches complexes ni frais additionnels liés aux conversions.

IBEX, qui a déjà investi plus de 2M€ dans sa plateforme et réuni plus de 3 000 utilisateurs quelques semaines après sont lancement en mettant à disposition de ses distributeurs une technologie prête à l'emploi.

TRACTIAL y apporte son expertise dans les solutions de paiement sécurisées, renforçant son rôle de passerelle entre finance traditionnelle et nouvelles technologies blockchain.

LE MOT DES DIRIGEANTS SUR CE PARTENARIAT

"Cette collaboration avec IBEX s'inscrit parfaitement dans notre vision d'innovation continue et notre volonté d'accompagner nos clients vers les nouvelles frontières des services financiers."

Daniel Dorra, Président Directeur Général de TRACTIAL

"Notre technologie Web3-as-a-Service a été conçue pour s'intégrer facilement aux infrastructures existantes. Le partenariat avec TRACTIAL, acteur reconnu des solutions de paiement, représente une opportunité exceptionnelle pour démocratiser l'accès à la blockchain."

Christophe Camborde, fondateur d'IBEX



A PROPOS DE TRACTIAL :



TRACTIAL (anciennement BD Multimedia) est une société française cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000035305 – Ticker : ALTRA).

Établissement de paiement agréé pouvant opérer dans tout l'Europe et l'une des premières sociétés françaises enregistrées en tant que PSAN (Prestataire de Services sur Actifs Numériques), TRACTIAL allie une expertise reconnue dans l'infrastructure fintech à une vision long terme dans l'univers des actifs numériques.



En 2025, elle devient la première institution financière régulée en Europe à adopter pleinement le modèle de BTC Treasury Company, en allouant une part de sa trésorerie au Bitcoin de manière structurée, transparente et stratégique.

Au-delà de sa plateforme propriétaire Payment.net et de son offre Fintech-as-a-Service (FaaS), TRACTIAL considère sa trésorerie comme un véritable moteur de croissance et de création de valeur dans la durée.



LES SOCIÉTÉS DU GROUPE : La société mère a obtenu un agrément d'Établissement de Paiement auprès du régulateur français (ACPR) en 2015. La société est aussi habilitée depuis 2023 à gérer les crypto-actifs pour le compte tiers (tenue de wallet, change crypto, etc.) grâce à son statut de PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) obtenu auprès de l'AMF.

La filiale BD MULTIMEDIA HK LTD édite des solutions logicielles dédiées aux services de paiement.

La filiale METACOLLECTOR est une plateforme permettant d'intégrer l'art ancien du domaine public dans le monde des NFT. Ces NFTs sont ensuite visualisables dans le metaverse et échangeables entre collectionneurs.

La filiale UNIQUIRE porte le projet de plateforme de "Curated Fine Art NFTs" du Groupe.

La filiale OLYMPUS GAME développe un jeu de type "Play to Earn" dont l'économie, basée sur la blockchain, est centrée sur le token $OLYMP et des NFTs utilisables dans le jeu.

La filiale PAYCOM édite les cartes Mastercard prépayées ToneoFirst dont les produits sont distribués près de l'ensemble des buralistes en France.

La filiale CAPLA porte le projet d'immobilier fractionné. TRACTIAL est coté sur Euronext Growth (Code ISIN : FR0000035305 / ALTRA).