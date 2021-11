BD MULTIMEDIA : MEETING STRATÉGIQUE INVESTISSEURS ET ACTIONNAIRES

La société organise une visio-conférence le lundi 13 décembre à 18h pour présenter la stratégie du groupe et de ses filiales, notamment UNIQUIRE.

La présentation débutera à 18h, heure de Paris et inclura une session de questions/réponses.

Pour participer, il est nécessaire de s'inscrire au préalable via ce lien :

https://bdmultimedia.typeform.com/meeting-13dec21

----

A propos de BD Multimedia, une fintech ancrée dans la révolution du numérique :

BD Multimedia est un acteur français Fintech dans les services de paiement électronique s'appuyant sur une forte culture numérique et orienté vers la création de services à valeur ajoutée grâce à l'utilisation des technologies de l'information.

BD Multimedia a participé à l'essor de la télématique, des services Télécoms en France et a toujours su s'adapter aux évolutions technologiques pour se transformer progressivement en une Fintech.La société mère a obtenu un agrément d'Établissement de Paiement auprès du régulateur français (ACPR) en 2015.

La filiale PAYCOM édite les cartes Mastercard prépayées TONEO FIRST et dont les produits sont distribués dans l'ensemble des buralistes en France. La filiale BD MULTIMEDIA HK LTD édite des solutions logiciels dédiées aux services de paiement.

La nouvelle filiale UNIQUIRE porte le projet Blockchain / NFT du Groupe dont les détails seront communiqués ultérieurement.

BD Multimédia est coté sur Euronext Growth (Code ISIN : FR0000035305 / ALBDM) - Listing Sponsor : Euroland Corporate.

