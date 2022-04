BD MULTIMEDIA : Lancement de l'ICO du jeu de type "Play to Earn" Olympus Game

Le Groupe annonce son premier jeu de type "Play to Earn" dont l'économie est centrée sur le nouveau token $OLYMP et des NFTs utilisables dans le jeu.

Avec la prise de participation à hauteur de 37,5% dans la société OLYMPUS GAME, BD Multimedia devient l'actionnaire principal de cette filiale aux côtés des 2 fondateurs.

Lancement de l'ICO du token $OLYMP

Le jeu OLYMPUS, procédera à une vente de son propre jeton utilitaire, $OLYMP, un jeton standard BEP-20 construit sur le réseau Smart Chain de Binance.

La vente des jetons se déroulera en 3 phases :

Phase 1 - vente privée sur whitelist - le 30 avril 2022, 15:00 UTC

Objectif de vente pour cette phase : 500 000 $

Phase 2 - deuxième vente - le 30 mai 2022, 15:00 UTC

Objectif de vente pour cette phase : 1 000 000 $

Phase 3 - vente finale - le 30 juin 2022, 15:00 UTC

Objectif de vente pour cette phase : 1 000 000 $

Chaque phase de vente permet une opportunité d'acheter des $OLYMP à des points d'entrée plus bas avant la cotation sur les échanges de crypto-monnaies qui interviendra en fin d'année 2022.

Ventes de NFTs pour OLYMPUS GAME

Suite à cette première étape d'ICO, Olympus Game publiera également une collection de NFTs. En effet, pour évoluer plus rapidement dans le jeu, les joueurs pourront acquérir des cartes de jeu (personnages) ou des "skins" qui permettront d'avoir des visuels uniques dans le jeu mais aussi de conférer des propriétés permettant des avantages dans le jeu.

Dans une étape suivante, Olympus Game mettra en place sa propre place de marché NFT ; cette place de marché permettra aux joueurs de vendre leurs cartes de niveau supérieur. La société touchera une commission sur chaque vente effectuée sur la place de marché.

Toutes les étapes de lancement des ventes et du jeux sont détaillés sur le white-paper en ligne : https://whitepaper.olympus.game/roadmap

Le boom attendu du marché des jeux P2E (play to earn)

Les jeux NFT de type "play to earn" (alias P2E ou Play2Earn) permettent aux joueurs de posséder des actifs NFT dans un jeu vidéo et d'en augmenter la valeur par le biais d'activités typiques du jeu telles que des victoires dans les défis et combats, les compétitions e-sport, le déblocage d'améliorations dans la progression du jeu, l'achat d'objets, etc.

En participant à l'économie du jeu, les joueurs créent de la valeur à la fois pour la communauté et pour les développeurs. Les jeux play-to-earn récompensent ensuite les joueurs avec des gains d'objet dans le jeu ou en tokens.

De nombreux acteurs influents du web sont enthousiastes face à cette future révolution de l'industrie du jeu, à l'instar de Alex Ohanian, cofondateur de Reddit, qui estime que le P2E sera la forme dominante de jeu dans quelques années.

Jim Dorra, Directeur Général Délégué de BD MULTIMEDIA commente :

« On entend parler de métavers à tout-va. Il est décrit comme une interface du futur, mais beaucoup semble oublier que les jeux vidéo sont déjà une sorte de métavers depuis déjà bien longtemps… Ils sont donc la première application fonctionnelle pour les NFTs.

En parallèle, la question du temps passé et rémunéré dans le jeu, avec le modèle Play-to-Earn, est naissante : c'est un mode de jeu qui va révolutionner le jeu vidéo.

Actuellement, les jeux sérieux de type Play-to-Earn liés à la blockchain se comptent sur les doigts de la main. Nous sommes au tout début de l'aventure d'un marché qui va exploser.

C'est donc avec un grand enthousiasme que nous annonçons notre premier projet Play-to-Earn, avec un planning rapide de mise en place et un potentiel énorme de plusieurs centaines de millions à plusieurs milliards de capitalisation pour le token de jeu Play to Earn.

La communauté a très bien accueilli le projet : l'ouverture de l'inscription à la whitelist du premier round d'iCO a été annoncé le 10 avril -soit il y a un peu moins de 2 semaines- et déjà plus de 1800 personnes se sont inscrites sur la liste d'attente attribuant 1000 spots de whitelist…

L'intérêt pour le projet devrait s'accélérer, de manière exponentielle, à mesure que la date du lancement du premier round d'ICO le 30 avril se rapproche !"

Plus d'informations sur OLYMPUS GAME

Site Web du jeu : https://olympus.game/

Whitepaper du projet : https://whitepaper.olympus.game/

URL de l'ICO : https://sales.olympus.game/

Réseaux sociaux :

Twitter : https://twitter.com/OlympusGameP2E

Discord : https://discord.gg/olympusgame

Telegram : https://t.me/olympusgame

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=8Wi82RQBQ8s

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yG9wlZxpYmaWy21paJ1lm5dlaJphw2eWbWHLmGGel8yWnZ6VyG9na5jLZnBllmVo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74102-bd_multimedia-communique_presse-2022_04_22-olympus_game_ico_nft.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com