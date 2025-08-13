BD MULTIMEDIA : ALTRA : le titre TRACTIAL sera désormais coté sous le code mnémonique ALTRA sur Euronext Growth

TRACTIAL (anciennement BD MULTIMEDIA), société cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000035305), annonce le changement de son code mnémonique.

À compter du 15 août 2025 1 , l'action sera cotée sous le nouveau mnémonique ALTRA, en cohérence avec sa nouvelle dénomination sociale : TRACTIAL.

Ancienne dénomination : BD MULTIMEDIA Nouvelle dénomination : TRACTIAL Code mnémonique : ALBDM Code mnémonique : ALTRA ISIN : FR0000035305 ISIN inchangé

Ce changement n'affecte pas les droits des actionnaires ni les engagements de la société.

Ce changement formel vient acter la transformation stratégique engagée par le groupe ces dernières années, autour de deux piliers :

L'industrialisation de ses services fintech à travers la plateforme Payment.net (FaaS – Fintech-as-a-Service)

« TRACTIAL est plus qu'un nouveau nom : c'est l'expression d'une vision et la continuité de tout ce que nous avons construit. », commente Daniel DORRA, Président Directeur Général.





1 Date estimative, selon la mise à jour des systèmes par Euronext



A PROPOS DE TRACTIAL (ex-BD MULTIMEDIA) :

TRACTIAL (anciennement BD Multimedia) est une société française cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000035305 – Ticker : ALTRA).

Établissement de paiement agréé pouvant opérer dans tout l'Europe et l'une des premières sociétés françaises enregistrées en tant que PSAN (Prestataire de Services sur Actifs Numériques), TRACTIAL allie une expertise reconnue dans l'infrastructure fintech à une vision long terme dans l'univers des actifs numériques.

En 2025, elle devient la première institution financière régulée en Europe à adopter pleinement le modèle de BTC Treasury Company, en allouant une part de sa trésorerie au Bitcoin de manière structurée, transparente et stratégique.

Au-delà de sa plateforme propriétaire Payment.net et de son offre Fintech-as-a-Service (FaaS), TRACTIAL considère sa trésorerie comme un véritable moteur de croissance et de création de valeur dans la durée.



LES SOCIÉTÉS DU GROUPE : La société mère a obtenu un agrément d'Établissement de Paiement auprès du régulateur français (ACPR) en 2015. La société est aussi habilitée depuis 2023 à gérer les crypto-actifs pour le compte tiers (tenue de wallet, change crypto, etc.) grâce à son statut de PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) obtenu auprès de l'AMF. La filiale BD MULTIMEDIA HK LTD édite des solutions logicielles dédiées aux services de paiement. La filiale METACOLLECTOR est une plateforme permettant d'intégrer l'art ancien du domaine public dans le monde des NFT. Ces NFTs sont ensuite visualisables dans le metaverse et échangeables entre collectionneurs. La filiale UNIQUIRE porte le projet de plateforme de "Curated Fine Art NFTs" du Groupe. La filiale OLYMPUS GAME développe un jeu de type "Play to Earn" dont l'économie, basée sur la blockchain, est centrée sur le token $OLYMP et des NFTs utilisables dans le jeu. La filiale PAYCOM édite les cartes Mastercard prépayées ToneoFirst dont les produits sont distribués près de l'ensemble des buralistes en France. La filiale CAPLA porte le projet d'immobilier fractionné. TRACTIAL est coté sur Euronext Growth (Code ISIN : FR0000035305 / ALTRA).