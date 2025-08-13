BD MULTIMEDIA : ALTRA : le titre TRACTIAL sera désormais coté sous le code mnémonique ALTRA sur Euronext Growth

TRACTIAL (anciennement BD MULTIMEDIA), société cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000035305), annonce le changement de son code mnémonique.
À compter du 15 août 2025 1 , l'action sera cotée sous le nouveau mnémonique ALTRA, en cohérence avec sa nouvelle dénomination sociale : TRACTIAL.
|Ancienne dénomination : BD MULTIMEDIA
|Nouvelle dénomination : TRACTIAL
|Code mnémonique : ALBDM
|Code mnémonique : ALTRA
|ISIN : FR0000035305
|ISIN inchangé
Ce changement n'affecte pas les droits des actionnaires ni les engagements de la société.
Ce changement formel vient acter la transformation stratégique engagée par le groupe ces dernières années, autour de deux piliers :
- L'industrialisation de ses services fintech à travers la plateforme Payment.net (FaaS – Fintech-as-a-Service)
- L'accumulation progressive de Bitcoin comme actif de trésorerie, dans une logique de souveraineté technologique et financière
« TRACTIAL est plus qu'un nouveau nom : c'est l'expression d'une vision et la continuité de tout ce que nous avons construit. », commente Daniel DORRA, Président Directeur Général.
1 Date estimative, selon la mise à jour des systèmes par Euronext
|
A PROPOS DE TRACTIAL (ex-BD MULTIMEDIA) :
TRACTIAL (anciennement BD Multimedia) est une société française cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000035305 – Ticker : ALTRA).
Établissement de paiement agréé pouvant opérer dans tout l'Europe et l'une des premières sociétés françaises enregistrées en tant que PSAN (Prestataire de Services sur Actifs Numériques), TRACTIAL allie une expertise reconnue dans l'infrastructure fintech à une vision long terme dans l'univers des actifs numériques.
En 2025, elle devient la première institution financière régulée en Europe à adopter pleinement le modèle de BTC Treasury Company, en allouant une part de sa trésorerie au Bitcoin de manière structurée, transparente et stratégique.
Au-delà de sa plateforme propriétaire Payment.net et de son offre Fintech-as-a-Service (FaaS), TRACTIAL considère sa trésorerie comme un véritable moteur de croissance et de création de valeur dans la durée.
LES SOCIÉTÉS DU GROUPE :
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
https://www.actusnews.com/news/93612-tractial-2025-08-13-tractial-code-mnemonique-altra-euronext-growth.pdf
