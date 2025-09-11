BCE : taux directeurs laissés inchangés
11/09/2025
'L'inflation se situe actuellement autour de l'objectif à moyen terme de 2% et notre évaluation des perspectives d'inflation est globalement inchangée', explique-t-il, se disant déterminé à assurer la stabilisation de l'inflation à ce niveau à moyen terme.
Selon la BCE, l'économie de la zone euro devrait croître de 1,2% en 2025, soit une révision en hausse par rapport à 0,9% projeté en juin. La projection pour 2026 est désormais légèrement plus faible, à 1%, tandis que celle pour 2027 est laissée à 1,3%.
Le conseil confirme qu'il suivra une approche fondée sur des données et réunion par réunion pour déterminer l'orientation appropriée de la politique monétaire, et ne s'engage pas à l'avance sur une trajectoire particulière en termes de taux.
Les portefeuilles des programmes d'achats d'actifs et d'urgence face à la pandémie déclinent à un rythme mesuré et prévisible, l'Eurosystème ne réinvestissant plus les remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance.
