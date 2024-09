BCE publie des prévisions inchangées sur l'inflation, abaissées sur la croissance

(AOF) - "Les données récentes relatives à l’inflation sont globalement conformes aux anticipations, et les dernières projections des services de la BCE confirment les perspectives d’inflation établies précédemment". La Banque centrale européenne ne modifie pas ses prévisions de juin : l’inflation globale s’établirait en moyenne à 2,5 % en 2024, 2,2 % en 2025 et 1,9 % en 2026. Par contre la croissance économique ne dépasserait pas 0,8 % en 2024, puis 1,3 % en 2025 et 1,5 % en 2026, contre 0,9% en 2024, 1,4% en 2025 et 1,6% en 2026 selon les estimations de juin.

"Sous l'effet de salaires qui continuent de progresser à un rythme soutenu, l'inflation intérieure demeure élevée" souligne la BCE, alors que les tensions sur les coûts de la main-d'œuvre s'atténuent, et que les bénéfices amortissent en partie l'incidence de la hausse des salaires sur l'inflation. "Les conditions de financement demeurent restrictives, et l'activité économique reste atone, reflétant la faiblesse de la consommation privée et de l'investissement", ajoute-t-elle.