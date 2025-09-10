 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 768,63
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BCE : pas de baisse des taux attendue en septembre
information fournie par Swiss Life AM FR 10/09/2025 à 15:24

Les sièges respectifs de la Fed et de la BCE. (Crédits: Federal Reserve / BCE)

Par Edouard Faure, Responsable du département Crédit France de Swiss Life Asset Managers France

Jeudi 11 septembre, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) devrait opter pour le statuq uo, maintenant le taux de facilité de dépôt à 2%. Une décision largement anticipée par les investisseurs. Christine Lagarde devrait également réaffirmer la primauté de l'approche «data dependant» dans l'élaboration de la politique monétaire à Francfort. A cet égard, une baisse plus importante que prévu des perspectives de croissance en zone euro d'ici la prochaine réunion d'octobre pourrait justifier une nouvelle baisse des taux directeurs le mois prochain.

A l'heure actuelle, notre prévision de croissance de la zone euro ressort à 1,2% pour 2025, en ligne avec le consensus de marché, et de 1,1% en 2026. Quant à l'inflation, elle devrait s'établir, selon nos prévisions, à 2,1% en 2025 et 2% l'an prochain, ce qui nous place pour 2026 légèrement au-dessus du consensus (1,8%).

Sur le marché du crédit européen, les niveaux de rendement proposés aux investisseurs restent attractifs et continuent de justifier des flux positifs sur la classe d'actifs malgré le climat d'incertitude. Néanmoins, les prévisions économiques actuelles n'intègrent environ qu'un tiers des futures barrières douanières. Un ajustement des prévisions pourrait contribuer à une nouvelle dégradation des perspectives économiques et un regain éventuel d'inflation. Ce sont des paramètres que les investisseurs doivent prendre en compte au même titre que le risque géopolitique. Ainsi, un écartement des primes de risque au cours des prochains mois n'est pas exclu.

Enfin, outre-Atlantique, la Réserve fédérale devrait procéder à une nouvelle baisse de ses taux directeurs lors de la prochaine réunion du FOMC du 17 septembre. La déception autour des derniers chiffres de l'emploi justifie un assouplissement supplémentaire des taux de la part de la Fed, indépendamment des tensions actuelles entre Donald Trump et Jerome Powell.

Banques centrales
BCE
FED

