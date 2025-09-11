BCE : "Nous anticipons une longue période d'inaction sur les taux" (Pimco)

(AOF) - "Le cycle de baisse des taux de la BCE est vraisemblablement achevé, l'inflation étant revenue à son objectif et la croissance restant résiliente, proche de son rythme tendanciel", estime Konstantin Veit, gestionnaire de portefeuille chez Pimco. Il ajoute que "le taux directeur à 2 % est probablement considéré par la majorité des membres du Conseil des gouverneurs comme le point médian d'une fourchette de politique monétaire neutre".

La BCE cherchera, selon Pimco, à préserver sa marge de manœuvre conventionnelle, en minimisant le risque de devoir revenir en arrière peu après avoir atteint son taux terminal.

"Dans l'ensemble, nous ne croyons pas que la fonction de réaction de la BCE vise un ajustement fin de la politique monétaire. Dans notre scénario central, nous anticipons une longue période d'inaction sur les taux. "