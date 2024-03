BCE : les discussions préliminaires sur les baisses de taux d'intérêt vont commencer, mais il n'y a pas d’urgence

Le siège de la BCE, à Francfort. (Crédits photo : BCE)

Par François Rimeu, stratégiste senior chez La Française AM

Le Conseil des gouverneurs (CG) devrait maintenir ses taux directeurs inchangés lors de la réunion de mars, pour la troisième fois consécutive. L'inflation n'a pas suffisamment baissé à ce stade. La Banque centrale européenne (BCE) publiera ses nouvelles projections macroéconomiques trimestrielles.

Ces dernières devraient indiquer une baisse de l'inflation globale, en particulier en 2024, compte tenu de la chute des prix du gaz (au plus bas depuis 2021). Toutefois, nous ne prévoyons pas de changement significatif au niveau de l'inflation de base (qui exclut l'énergie et les produits alimentaires) sur l'horizon prévisionnel, en raison de la tension sur le marché de l'emploi et de la croissance soutenue des salaires.

L'inflation de base restera probablement supérieure à l'objectif de 2 % de la BCE jusqu'en 2026. Dans ce contexte, nous pensons que le Conseil d'administration ne voudra pas réduire les taux d'intérêt trop rapidement, même si la question de savoir à quel moment commencer est débattue.

Nos principales attentes :

- La Banque centrale européenne (BCE) maintiendra ses taux d'intérêt directeurs à 4% pour le taux de dépôt, 4,5% pour le taux Refi et 4,75% pour la facilité de prêt marginal.

- La présidente de la BCE, Christine Lagarde, réaffirmera que même si les dernières données sur l'inflation sont encourageantes, les responsables de la BCE doivent être plus confiants quant au caractère durable du processus de désinflation. Par conséquent, elle réaffirmera qu'il est encore trop tôt pour réduire les taux d'intérêt.

- La présidente de la BCE indiquera que le calendrier de la première baisse des taux d'intérêt de la BCE dépendra des données, et en particulier des données relatives à la croissance des salaires.

- Par rapport aux projections de décembre 2023, nous prévoyons que la croissance du PIB en euros pour 2024 sera légèrement revue à la baisse, de 0,8% à 0,7%, et restera globalement inchangée pour les deux prochaines années, à environ 1,5 % par an. Concernant l'inflation, nous prévoyons que l'HICP global (Indice des prix à la consommation harmonisé) sera projeté à la baisse cette année, de 0,3 point de pourcentage (pp) à 2,4 % et sera assez similaire aux prévisions de décembre pour 2025 et 2026, respectivement à 2,0 % (-0,10 pp en baisse par rapport à décembre) et 1,9 % (inchangé). Parallèlement, l'inflation sous-jacente diminuera au cours de la période de projection, passant de 2,6 % en 2024 (-0,10 pp par rapport aux projections de décembre 2023) à 2,2 % en 2025 (-0,10 pp par rapport aux projections de décembre 2023), puis convergera vers l'objectif de 2 % avec 2,1 % en 2026 (inchangé).

En résumé, la BCE devrait essayer de gagner du temps concernant ses futures décisions en matière de baisse des taux d'intérêt.

Lors de la conférence de presse, Christine Lagarde gardera probablement un ton modéré et réaffirmera l'engagement ferme de la BCE à ramener l'inflation vers son objectif de 2 %. L'économie est plus résistante et l'inflation recule plus lentement que ce qui avait été initialement prévu il y a quelques semaines. Par conséquent, un changement d'orientation de la politique monétaire est moins urgent. La BCE a encore le temps et peut attendre jusqu'en juin. Nous n'anticipons pas de mouvements notables des marchés financiers à la suite de la réunion de la BCE.

Ce commentaire est fourni à des fins d'information et d'éducation uniquement. Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les opinions exprimées par le Groupe La Française sont basées sur les conditions actuelles du marché et peuvent être modifiées sans préavis. Ces opinions peuvent différer de celles d'autres professionnels de l'investissement. Publié par La Française AM Finance Services, dont le siège social est situé au 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, France, entreprise régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel en tant que prestataire de services d'investissement, n° 18673 X, filiale de La Française. La Française Asset Management a été agréée par l'AMF sous le n° GP97076 le 1er juillet 1997. GP97076 le 1er juillet 1997.