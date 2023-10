BCE : "Le cycle de hausse des taux est terminé " (Goldman Sachs Asset Management)

Goldman Sachs Asset Management table sur une réduction des taux à partir du troisième trimestre de l'année prochaine, bien qu'un ralentissement marqué de l'économie ou une détérioration plus importante que prévu du marché de l'emploi pourrait entraîner un assouplissement de la politique plus rapide.

(AOF) - Gurpreet Gill, Macro Strategist Global Fixed Income chez Goldman Sachs Asset Management (GSAM), considère que le cycle de hausse des taux de la BCE est terminé et que la décision prise ce jeudi de maintenir les taux à 4 % se prolongera jusqu'en 2024. Avant de poursuivre : "La hausse des prix de l'énergie présente un nouveau risque de hausse de l'inflation globale, mais la croissance modérée et le ralentissement de l'inflation de base devraient barrer la route à de nouvelles hausses de taux".

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.