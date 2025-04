BCE : 'Le cycle d'assouplissement monétaire devrait se poursuivre au moins jusqu'à l'été" (Aberdeen)

(AOF) - "Avec un tarif douanier américain de base de 10 % désormais en place, en plus de mesures sectorielles ciblées, et la menace persistante d'un tarif à 20 %, les exportateurs européens sont aujourd'hui en position de faiblesse. Par ailleurs, le moral des acteurs économiques s'est dégradé et le patrimoine financier a subi une correction significative", alerte Felix Feather, économiste chez Aberdeen, en amont de la décision de la BCE programmée ce jeudi 17 avril.

L'économiste ajoute que ces éléments constituent ensemble un choc notable sur la demande – un choc qui devrait peser sur la croissance comme sur l'inflation en zone euro. En outre, l'impact sur la confiance dans les perspectives économiques mondiales et dans les actifs libellés en dollars entraînera également une baisse de l'inflation dans la zone euro à court terme.

Dans ce contexte, Aberdeen s'attend à ce que la BCE réduise ses taux de 0,25 % ce jeudi.

Et considère, sauf recul de l'administration Trump sur sa politique tarifaire, que le cycle d'assouplissement monétaire devrait se poursuivre au moins jusqu'à l'été.