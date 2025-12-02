BCE : "La marche apparait haute pour une nouvelle baisse de taux "

(AOF) - "L’inflation de la zone euro progresse en novembre, ce qui va conforter les anticipations de marché d’une pause prolongée de la BCE", soutient Juliette Cohen, stratégiste chez CPR-AM. Alors que le consensus attendait une inflation stable en novembre, l’inflation est repartie à la hausse à 2,2%, après 2,1% en octobre. L’inflation sous-jacente reste stable à 2,4% pour le 3ème mois consécutif.

"La marche apparait haute pour une nouvelle baisse de taux et il faudrait une dégradation des perspectives d'inflation dans les mois qui viennent pour qu'elle s'y résigne", poursuit Juliette Cohen.