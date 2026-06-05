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BCE : la hausse de taux est-elle acquise la semaine prochaine ?
information fournie par AOF 05/06/2026 à 14:55

(Zonebourse.com) - Quasiment. La hausse de 25 points de base attendue le 11 juin par la Banque centrale européenne fait l'objet d'un consensus rare au sein du Conseil des gouverneurs, y compris chez ses membres les plus accommodants. Les marchés l'ont déjà intégrée et anticipent le coup d'après, dans une zone euro prise en étau entre une inflation qui se diffuse et une croissance sous pression.

La décision du Conseil des gouverneurs de la BCE à l'issue de sa réunion du 11 juin ne fait guère de doute. Une hausse de 25 points de base du taux de dépôt, qui le porterait à 2,25%, est quasi acquise : même les colombes habituelles du Conseil, l'Italien Fabio Panetta et le Grec Yannis Stournaras, ont signalé leur soutien à cette mesure.

L'inflation à 3,2% en mai

Les marchés l'ont déjà intégrée. L'enjeu se déplacera comme souvent sur la conférence de presse de Christine Lagarde, pour déterminer la façon dont la banque centrale entrevoit les mois à venir. Le contexte macroéconomique brouille la visibilité au-delà de juin. Le conflit en Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz ont relancé les pressions énergétiques sur une économie de la zone euro déjà fragilisée. L'inflation a accéléré à 3,2% en mai, avec une légère remontée de l'inflation sous-jacente et des services, signe potentiel d'une diffusion progressive des pressions sur les prix. Le mandat de la BCE impose de faire en sorte que l'inflation reste proche de 2%, un niveau jugé équilibré par la théorie économique.

Pourtant, les effets de second tour restent embryonnaires : les anticipations d'inflation des ménages se sont stabilisées en avril, les dynamiques salariales ne montrent pas encore de décrochage, et seul un tiers des grandes entreprises du bloc signale des hausses de prix, note Reuters. La BCE publiera de nouvelles projections qui réviseront l'inflation à la hausse et la croissance à la baisse, selon Philip Lane, membre du directoire de la banque centrale.

Deux à quatre hausses de taux en 2026 ?

Sur la trajectoire post-juin, les économistes sont divisés. Nordea est le plus agressif, anticipant quatre hausses consécutives de 25 points de base (pb) et un taux directeur à 3% en octobre, en l'absence de dégradation supplémentaire de la conjoncture. A l'opposé, UBS juge que deux hausses suffiraient à préserver la crédibilité de la BCE sans compromettre davantage la croissance.

Les marchés, eux, ont légèrement revu à la baisse leurs anticipations avec le repli des cours du pétrole, et ne pricent plus qu'environ 41 pb de hausses cumulées au second semestre (soit une hésitation entre un et deux resserrements de 25 pb). Un prochain mouvement en septembre est le scénario le plus évoqué, mais 40% des économistes sondés par Reuters n'anticipent même pas de seconde hausse cette année. La politique monétaire n'est pas une science exacte.

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