BCB Bancorp recule après une cession d'actions de 85 millions de dollars destinée à financer sa restructuration

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17 septembre - ** Les actions de la banque locale BCB Bancorp

BCBP.O ont reculé de 2,4 % à 8,05 dollars en pré-ouverture, après une nouvelle émission visant à améliorer la qualité de son actif

** BCBP, dont le siège se trouve à Bayonne, dans le New Jersey, a vendu mercredi en fin de journée 11 millions d’actions pour un produit brut de 85,25 millions de dollars, avec Piper Sandler comme seul teneur de livre

** Le prix d'offre de 7,75 dollars représente une décote de 6,1 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Mercredi soir, BCBP a dévoilé une émission de 75 millions de dollars destinée à des besoins généraux, notamment la cession de prêts potentiellement à risque et la réduction de la dette

** La banque envisage de céder environ 210 millions de dollars de prêts à risque, couvrant les segments de l’immobilier commercial et multifamilial, du commerce et de l’industrie, ainsi que de la construction

** Le directeur général Thomas O'Brien, qui a pris les rênes de la banque en juin, a déclaré que les trois derniers mois avaient été consacrés à l'examen des problèmes de crédit hérités du passé et à l'élaboration de plans pour y remédier

** Elle prévoit pour le troisième trimestre des provisions pour pertes sur créances comprises entre 112 et 120 millions de dollars, ainsi qu'une perte nette de 126,2 à 136,1 millions de dollars

** Avec environ 18,1 millions d'actions en circulation, BCBP affiche une capitalisation boursière d'environ 150 millions de dollars

** À la clôture de mercredi, le titre avait reculé d’environ 26 % au cours des trois derniers mois, affichant toutefois une hausse de 2 % depuis le début de l’année