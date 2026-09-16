BCB Bancorp en baisse après le lancement d'une offre d'actions et un avertissement sur les résultats du troisième trimestre

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16 septembre - ** Les actions de la banque locale BCB Bancorp

BCBP.O ont chuté de 6,7 % à 7,70 dollars après la clôture, alors que la société cherche à lever des fonds et s'apprête à annoncer une perte au troisième trimestre

** BCBP, dont le siège se trouve à Bayonne, dans le New Jersey, lance une offre publique de vente d’actions sans dévoiler le montant de l’opération

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour maintenir sa liquidité, financer son fonds de roulement, soutenir son capital dans le cadre de la cession prévue de prêts potentiellement problématiques identifiés, réduire sa dette, entre autres

** Piper Sandler est le seul teneur de livre

** BCBP indique avoir identifié en vue de leur vente et commencé la commercialisation d’un portefeuille de certains prêts à problèmes, comprenant des prêts immobiliers commerciaux et multifamiliaux, des prêts commerciaux et industriels (C&I) ainsi que des prêts à la construction, dont les soldes impayés totaux s’élevaient respectivement à environ 183,4 millions de dollars, 16,7 millions de dollars et 9,8 millions de dollars au 30 juin

** Elle prévoit que ses provisions pour pertes sur créances au troisième trimestre, comprises entre 112 et 120 millions de dollars, entraîneront une « perte nette substantielle pour le trimestre »: elle table sur une perte nette de 126,2 à 131,1 millions de dollars au troisième trimestre

** Avec environ 18,1 millions d’actions en circulation, BCBP affiche une capitalisation boursière d’environ 150 millions de dollars

** Mercredi, le titre a clôturé en baisse de 2,3 % à 8,25 dollars. Il a perdu environ 26 % au cours des trois derniers mois, affichant toutefois une hausse de 2 % depuis le début de l'année