BBVA salué pour son bénéfice semestriel et ses rachats d'actions

BBVA gagne 2,5% à 23,4 EUR à Madrid, salué après la publication d'un bénéfice de plus de 6 MdsEUR au titre du 1er semestre 2026, en hausse de 11%, ainsi que pour l'annonce d'un nouveau programme extraordinaire de rachat d'actions de 2 MdsEUR.

La banque espagnole a enregistré un bénéfice net attribuable de 6,05 MdsEUR au cours du 1er semestre 2026, en augmentation de 11,1% ( 10% à taux de change constants), reflétant la forte performance des revenus récurrents, soutenue par la croissance des prêts ( 17,7% à taux de change constants).

"En fait, notre portefeuille de prêts a augmenté de près de 60% depuis la fin de 2020, une progression largement supérieure à celle de nos concurrents, nous positionnant comme la banque à la croissance la plus rapide en Europe", souligne le CEO Onur Genç.

Au 1er semestre, BBVA affirme avoir atteint de nouveaux sommets en termes de rentabilité et de création de valeur pour les actionnaires, avec un ROTE (rendement des fonds propres tangibles) de 22,2% et une valeur comptable tangible par action, dividendes inclus, en hausse de 21,8% sur un an.

Fort de ces performances, l'établissement financier basque fait part du lancement d'un nouveau programme extraordinaire de rachat d'actions d'une valeur de 2 MdsEUR, dont la première tranche de 1 MdEUR débutera le 5 août.