BBVA publie un bénéfice net record, mais la publication reste contrastée

Le groupe bancaire espagnol BBVA, présent notamment en Espagne, au Mexique et en Turquie, affiche un bénéfice net record sur les neuf premiers mois de 2026, porté par la solidité de ses activités mexicaines. Derrière cette performance, les résultats trimestriels révèlent toutefois quelques fragilités.

Le bénéfice net de BBVA a progressé de 19% au troisième trimestre, tandis que le résultat cumulé sur neuf mois dépasse les 9 MdsEUR, un niveau historique pour la banque.

La publication apparaît néanmoins plus contrastée à la lecture des commentaires de Jefferies. Selon le courtier, le bénéfice net trimestriel ressort globalement conforme aux attentes. La bonne tenue des revenus nets d'intérêts, c'est-à-dire la différence entre les intérêts perçus sur les crédits et ceux versés sur les dépôts et autres financements, a été compensée par des revenus hors intérêts plus faibles et des dépréciations plus importantes qu'anticipé.

Le Mexique reste un moteur de croissance. Les crédits y progressent de 12%, notamment grâce à l'accélération des prêts aux entreprises. Les résultats de la filiale mexicaine restent toutefois conformes aux prévisions. La Turquie et les autres activités du groupe ont, en revanche, dépassé les attentes.

L'Espagne constitue le principal point faible. Les revenus nets d'intérêts y ressortent 2% sous les estimations de Jefferies, malgré une progression de 1,2% par rapport au trimestre précédent.

Enfin, le ratio CET1, principal indicateur de solidité financière d'une banque, recule de 20 points de base sur le trimestre et manque les attentes de 10 points de base. La rentabilité reste néanmoins élevée, avec un rendement des fonds propres tangibles (RoTE) de 22% sur neuf mois, contre un objectif annuel d'environ 21%.

En somme, BBVA continue d'afficher une rentabilité remarquable, mais la faiblesse de l'Espagne et le léger recul de ses ratios de capital viennent nuancer une publication historiquement solide.