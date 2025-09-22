BBVA plus généreuse avec les actionnaires de Banco Sabadell

(AOF) - L’action de la banque espagnole Banco Sabadell (-3,83% à 3,211 euros) affiche la plus forte baisse de l’indice Ibex35, devant BBVA, qui recule de 2,41% à 16,015 euros. Le conseil d'administration de la seconde a amélioré de 10% l'offre faite aux actionnaires de la première. Cette offre représente désormais 3,39 euros par action, soit un montant total de 17 milliards d'euros. BBVA propose désormais une action BBVA contre 4,8376 titres de sa concurrente alors qu'elle offrait auparavant une action ordinaire et 0,70 euro en espèces pour 5,5483 titres Banco Sabadell.
Pour RBC, l'offre révisée est équitable, n'est pas totalement inattendue, et est suffisamment attractive pour que la majorité des actionnaires de SAB l'acceptent. " En raison de l'augmentation de l'offre et du changement dans la composition, les conditions économiques de la transaction se sont détériorées, " explique l'analyste. " La croissance du bénéfice par action liée à la transaction devrait désormais être d'environ 3% (contre 5% précédemment) et le rendement du capital investi est estimé à environ 17% (contre plus de 20% précédemment). "
Le conseil d'administration a également accepté de renoncer à la possibilité d'améliorer encore la contrepartie et de prolonger la période d'acceptation.
BBVA souligne qu'avec sa proposition, étant désormais entièrement en actions, les actionnaires ayant réalisé des plus-values ne seront pas imposables en Espagne si le taux d'acceptation dépasse 50% des droits de vote de Banco Sabadell. La transaction serait en effet alors considérée comme fiscalement neutre.
